МИД назвал инцидент в Солсбери «дохлым котом»

В МИД России считают, что власти Великобритании использовали инцидент в Солсбери, чтобы отвлечь внимание граждан от проблем внутри страны. Об этом сообщает РИА «Новости»

Как отмечается в комментарии, посвященном годовщине события, произошедшего 4 марта 2018 года в Британии, наряду с выражением «спасительная соломинка», которое есть в русском языке, «в англосаксонском политическом дискурсе, например, у этого понятия оказалось куда менее поэтичное обозначение — «дохлый кот».

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«Предположим, вы уступаете в споре. Все факты против вас, и чем больше окружающие погружаются в суть происходящего, тем хуже это для вас и для вашего положения. Лучшее, что вы можете сделать в данных обстоятельствах — применить трюк, который бывалый мастер описал бы как «швырнуть на стол дохлого кота», — отмечается в комментарии.

В МИД отметили, что в настоящее время выход страны из ЕС (Brexit) является «головной болью» британского правительства.

Ранее сообщалось, что российское посольство подготовило доклад к годовщине отравления Скрипалей.

Британские власти считают, что Скрипалей отравили российские спецслужбы с использованием яда «Новичок». Официальная Москва отвергает эти обвинения, а также настаивает на том, что «Новичок» никогда не производился на территории России или СССР.