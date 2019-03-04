Гуайдо объявил о возвращении в Венесуэлу

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Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, сообщил, что намерен вернуться в Венесуэлу в понедельник, 4 марта, чтобы возглавить новые акции протеста. Об этом он заявил в видео, опубликованном в его твиттере.

По его словам, возвращение в родную страну станет для него «историческим вызовом».

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«Если, конечно, режим (действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. — «Газета.Ru») осмелится нас похитить, это станет их последней ошибкой», — заявил Гуйадо.

Ранее супруга Гуайдо рассказала об угрозе жизни мужа и возможных арестах.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.