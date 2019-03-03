Посольство России обвинило Британию в вывозе Скрипалей из страны

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Посольство России в Лондоне заявило, что Сергей и Юлия Скрипали, скорее всего, были давно вывезены за пределы Великобритании, сообщает ТАСС.

Таким образом диппредставительство прокомментировало появившуюся в британских СМИ информацию о том, что представители минобороны страны возложили цветы на могилу супруги Сергея Скрипаля.

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«Утверждения о невозможности организовать для Скрипалей личное посещение могилы и звучащие сожаления по этому поводу выглядят исключительно лицемерно. Такое заочное возложение цветов наглядно подтверждает, что Скрипали лишены возможности свободно передвигаться, находятся под полным контролем британских спецслужб, а возможно - уже и вывезены из Великобритании», — заявили в посольстве.

Там добавили, что подобное поведение британских властей призвано поддерживать в обществе манию «русской угрозы».

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что британская пресса «отмечает» годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии фейками.