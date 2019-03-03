Демократы потребовали показания 60 человек по делу против Трампа

Комитет палаты представителей США по судебным делам, возглавляемый демократами, в рамках расследования против президента Дональда Трампа запросил показания 60 человек, сообщает ABC.

Об этом рассказал председатель комитета Джеррольд Надлер.

Он добавил, что свидетели помогут в деле о «коррупции и злоупотреблении властью».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.