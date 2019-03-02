Трамп: на саммите КНДР не поднимала вопрос о частичной отмене санкций
Американский президент Дональд Трамп отреагировал на заявление КНДР, которая якобы просила у США частичной отмены санкций. Об этом сообщает ТАСС.
По словам президента Соединенных Штатов, встреча была хорошей.
«В итоге, когда я вернулся домой, они сделали заявление, что на самом деле готовы были к намного меньшему в отношении санкций», — сказал Трамп.
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Он подчеркнул, что в действительности во время саммита Северная Корея не говорила о такой возможности.
Ранее глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшем саммите попросил президента США Дональда Трампа частично отменить санкции, а не снимать их.