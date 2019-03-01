Стало известно, о чем Ким Чен Ын попросил Трампа
Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшем саммите попросил президента США Дональда Трампа частично отменить санкции, а не снимать их, передает РИА «Новости».
По его словам, в ответ Трамп поставил новое условие для отмены санкций. Ли Ён Хо пояснил,что Вашингтон потребовал «еще одну меру» помимо демонтирования ядерного реактора в Йонбене.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не привели к практическому результату из-за разногласий сторон по вопросу денуклеаризации.