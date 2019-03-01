Стало известно, о чем Ким Чен Ын попросил Трампа

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Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшем саммите попросил президента США Дональда Трампа частично отменить санкции, а не снимать их, передает РИА «Новости».

По его словам, в ответ Трамп поставил новое условие для отмены санкций. Ли Ён Хо пояснил,что Вашингтон потребовал «еще одну меру» помимо демонтирования ядерного реактора в Йонбене.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не привели к практическому результату из-за разногласий сторон по вопросу денуклеаризации.