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Президент США Дональд Трамп намерен продолжить переговоры с КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Как отмечается, он рассказал о своих планах лидерам Южной Кореи и Японии Мун Джэину и Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил о том, что в ходе прошедшего саммита США было сделано «реалистичное предложение».

Саммит США — КНДР прошел 27-28 февраля во Вьетнамском Ханое. По итогам переговоров не было подписано каких-либо соглашений.