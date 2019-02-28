Трамп намерен продолжить переговоры с КНДР
Президент США Дональд Трамп намерен продолжить переговоры с КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Как отмечается, он рассказал о своих планах лидерам Южной Кореи и Японии Мун Джэину и Синдзо Абэ.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил о том, что в ходе прошедшего саммита США было сделано «реалистичное предложение».
Саммит США — КНДР прошел 27-28 февраля во Вьетнамском Ханое. По итогам переговоров не было подписано каких-либо соглашений.