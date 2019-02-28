Трамп высказался о «крепких» санкциях против КНДР

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Президент США Дональд Трамп заявил о сильном желании снять санкции с КНДР, передает РИА «Новости».

По словам президента, все наложенные на Северную Корею санкционные ограничения сохранятся.

«Я не хочу сейчас говорить об усилении санкций. Они крепкие», — сказал Трамп.

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Он добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи дал согласие на демонтаж ядерного реактора в Йонбене и попросил в ответ снятия всех санкционных ограничений.

«Мне казалось, что этот конкретный объект очень большой, но его не было достаточно…», — заметил Трамп.

Ранее Трамп рассказал о разногласиях с Ким Чен Ыном.

«Газета.Ru» следит в онлайн-режиме за вторым днем переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.