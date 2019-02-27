В ЕС согласовали продление санкций против Януковича

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Представители стран-членов Евросоюза согласовали продление санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и ряда украинских граждан, которых ЕС считает причастными к растрате государственных средств на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Брюсселе.

«Послы согласовали продление этих санкций на год», — рассказал собеседник агентства.

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Он добавил, что решение должно быть оформлено на следующей неделе.

В марте 2014 года ЕС ввел санкции в отношении некоторых граждан Украины за причастность к растрате госсредств. Среди них оказался бывший президент страны Виктор Янукович и другие лица из его окружения. Ограничительные меры предполагают заморозку активов в ЕС, а также запрет на въезд на территорию ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против Януковича до 6 марта 2019 года.