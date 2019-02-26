В Венесуэле отреагировали на новые санкции США
Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреас дал комментарий после того, как стало известно о санкциях Соединенных Штатов против Венесуэлы. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Арреаса, американское правительство проводит «ожесточенную кампанию», которая нацелена на свержение правительства Николаса Мадуро. Министр подчеркнул, что действия США являются нарушением принципов международного права.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты поместили в санкционный список четырех граждан Венесуэлы.