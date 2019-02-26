В Венесуэле отреагировали на новые санкции США

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Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреас дал комментарий после того, как стало известно о санкциях Соединенных Штатов против Венесуэлы. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Арреаса, американское правительство проводит «ожесточенную кампанию», которая нацелена на свержение правительства Николаса Мадуро. Министр подчеркнул, что действия США являются нарушением принципов международного права.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты поместили в санкционный список четырех граждан Венесуэлы.