Трамп ввел режим ЧП

Президент США Дональд Трамп подписал положение о ЧП на границе с Мексикой.

Об этом его пресс-секретарь Сара Сандерс сообщила в твиттере.

Сандерс опубликовала фото Трампа за столом в Овальном кабинете и сопроводила публикацию подписью.

«Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП для борьбы с кризисом на южной границе», — написала Сандерс.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп намерен получить $8 млрд на строительство стены на южной границе страны благодаря введению в стране режима ЧП.