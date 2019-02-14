Сенат США утвердил кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора
Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Уильяма Барра на пост министра юстиции и генерального прокурора. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, это решение уже было поддержано большинством голосов.
Уточняется, что голосование все еще продолжается, однако инициативу уже одобрили более 50 сенаторов, и это означает, что необходимый минимум преодолен.
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Как отмечается, Барр официально вступит в должность после того, как его приведет к присяге президент США Дональд Трамп, либо вице-президент Майкл Пенс.
Ранее сообщалось, что комитет сената утвердил кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора США.