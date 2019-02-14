CBS: минюст США планировал отстранение Трампа от должности

Бывший исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб рассказал в интервью CBS, что министерство юстиции «всерьез» рассматривало вариант возможного отстранения президента США Дональда Трампа от должности в связи с 25-ой поправкой к конституции.

По его словам, после увольнения главы ФБР Джеймса Коми, такой вопрос обсуждался на встречах в министерстве юстиции, в подчинении которого находится ФБР.

Реклама

«Были встречи в министерстве юстиции, на которых обсуждалось, могут ли вице-президент [США] и большинство [членов] кабинета министров объединиться, чтобы отстранить президента Соединенных Штатов [Дональда Трампа] в соответствии с 25-й поправкой», — сказал Маккейб.

Бывший и.о. главы ФБР объяснил, что членов администрации Трампа не спрашивали напрямую, будут ли они голосовать за или против отстранения президента, однако подсчитывали, кто из них может быть за, а кто против.

Ранее сообщалось, что Маккейб рассказал о срочном открытии расследований против Трампа из-за страха, что «российское дело» может развалиться из-за его увольнения.