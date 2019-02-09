Киевский суд отказался закрывать дело против Гройсмана

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Соломенский районный суд Киева отменил постановление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии уголовного дела против премьер-министра страны Владимира Гройсмана и членов кабмина. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

23 января НАБУ закрыло уголовное дело в отношении Гройсмана о его возможных злоупотреблениях и подделке документов при подписании закона «О госбюджете на 2016 год» на Украине. По данным агентства, после жалобы заявителя по делу решение НАБУ отменили.

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Отмечается, что суд счел постановление НАБУ немотивированным, а также нашел нарушения в процедуре допроса заявителя и следственных действиях.

Судья назвал решение НАБУ преждевременным и не в полной мере соответствующим требованиям уголовного процессуального закона.