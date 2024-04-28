Опубликованы кадры ночной поисковой работы вертолетов Ми-8

Министерство обороны России показало кадры ночной работы поисково-спасательной группы вертолетов Ми-8 в зоне СВО. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Специалисты поисково-спасательной группы ежедневно оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации», — подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что вертолетчики справились с поставленной задачей и вернулись на аэродром вылета.

27 апреля в Москве подожгли спасательный вертолет Ка-32.

До этого на военном аэродроме в Самаре зафиксировали попытку поджога вертолета Ми-8. Инцидент произошел на самарском военном аэродроме Кряж. Как сильно пострадал вертолет Ми-8, пока не сообщается. В пресс-службе УФСБ по Самарской области не стали комментировать данные о поджоге и пообещали позднее опубликовать официальное сообщение.

Ранее в Самаре задержали двух подростков при попытке поджечь вертолет Ми-8.