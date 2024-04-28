Кучеров вышел на второе место по ассистам в плей-офф среди россиян

В ночь с 27 на 28 апреля в рамках четвертого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой «молний» со счетом 6:3.

В составе победителей Стивен Стэмкос и Брэндон Хагель отметились дублями, а российский нападающий Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик. Еще одну результативную передачу на свой счет записал защитник Михаил Сергачев, который проводил свой первый матч после травмы.

После этой игры на счету Никиты Кучерова стало 113 результативных передач за карьеру в плей-офф НХЛ. Таким образом, форвард вышел на второе место по ассистам в плей-офф НХЛ среди россиян. Теперь он делит второе место с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным. Первое место продолжает занимать нападающий Сергей Федоров, у которого 124 ассиста.

Никита Кучеров провел в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 81 матч, отметившись 44 заброшенными шайбами и 100 результативными передачами. Кучеров занял первое место среди бомбардиров сезона. На втором месте финишировал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 140 очков (51+89). Тройку лучших замкнул канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 132 очками (32+100).

Ранее чемпион мира призвал россиян уезжать в НХЛ.