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Россиянин попал в больницу с некрозом ягодиц после поездки в автобусе

«78.ru»: в Петербурге мужчина получил химический ожог после поездки в автобусе

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Житель Петербурга попал в больницу с некрозом ягодиц, россиянин ехал с работы в автобусе и сел на вещество, в составе которого была щелочь. Об этом сообщает «78.ru».

Житель Московского района Петербурга 18 апреля возвращался домой с работы, мужчина вошел в автобус и сел на свободное место. Он не обратил внимания, что на сиденье разлита неизвестная жидкость.

Дома молодому человеку стало плохо, он почувствовал жжение в области ягодиц и заметил, что на брюках появились выцветшие участки. Россиянин обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали некроз тканей и химический ожог IV степени. Врачи предполагают, что пациент сел в автобусе на вещество, в составе которого была щелочь.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщину облили неизвестным химическим веществом на улице. Пострадавшую на скорой доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее ожоги спины, бедер, живота и голени. Медики оценили состояние пострадавшей как средней тяжести и оставили на стационарном лечении.

Ранее в Екатеринбурге девушка получила химический ожог в автобусе.

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