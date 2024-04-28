Байден сравнил Трампа с шестилетним ребенком

Действующий президент США Джо Байден в шутку назвал бывшего главу государства Дональда Трампа шестилетним «сонным Доном». Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, американский лидер сделал соответствующее заявление в ходе выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов. Мероприятие состоялось в Белом доме.

В начале Байден поприветствовал гостей и поблагодарил их за теплый прием. Но уже в следующее мгновение президент США попросил собравшихся быть потише, так как «Трамп слушает».

Кроме того, он назвал своего предшественника на высшем государственном посту «сонным Доном». При этом сам экс-хозяин Белого дома неоднократно называл своего политического оппонента «сонным Джо».

«Разумеется, выборы 2024 года в самом разгаре. И да — возраст является проблемой. Я — взрослый мужчина, который конкурирует с шестилетним», — в шутку сказал 81-летний Байден.

В то же время он обратил внимание, что чувствует себя очень хорошо.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главными претендентами на высший политический пост в стране считаются экс-глава государства Дональд Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден.

Ранее Байден заявил о готовности провести дебаты с Трампом.