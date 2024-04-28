В БАПОР заявили, что Израиль может готовить крупномасштабную военную операцию в Рафахе

Израиль готовит крупномасштабную военную операцию в городе Рафахе, расположенном на юге сектора Газа. С таким заявлением выступил в интервью ТАСС генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

«Сейчас я больше всего опасаюсь того, что планирует сделать израильская армия, независимо от того, будет ли оказана военная помощь [Израилю со стороны США] или нет. Похоже, что в Рафахе идет подготовка к возможной крупномасштабной военной интервенции», — сказал он.

Как заявил Лаззарини, на юге сектора Газа уже находится свыше 1,45 млн перемещенных лиц. В этой связи он отметил, что такая военная операция будет проводиться в «людском море». Лаззарини подчеркнул, что она не должна состояться, необходимо «изучить другие пути, вместо того чтобы усугублять то, что и без того является человеческой трагедией, разворачивающейся на наших глазах».

19 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не могут поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе.

В конце марта израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль утвердил оперативные планы для проведения операции в этом городе.

Ранее в ЕС обвинили Израиль в использовании голода как оружия в Газе.