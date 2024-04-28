В тюменском селе Абатское зафиксировали новый подъем уровня воды

Уровень воды в реке Ишим около села Абатское, расположенного в Тюменской области, продолжает расти. Об этом в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Александр Моор.

Он отметил, что за минувшие сутки соответствующий показатель увеличился на 11 см. В результате к 8:00 по местному времени (6:00 мск) уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское достиг отметки в 1208 см.

«Дорожники по-прежнему укрепляют федеральную трассу Р-402. Из-за этого движение на участке затруднено», — написал глава области.

Моор добавил, что работы на автомобильной трассе будут длиться еще несколько дней.

Вечером 27 апреля в информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что уровень воды в реке Ишим у села Абатское вырос до 1203 см. При этом критическим для данного населенного пункта считается показатель в 960 см.

За день до этого уровень воды в реке Ишим около села Абатское достиг исторического максимума, составив 1178 см. Как рассказал губернатор региона, предыдущий рекорд зафиксировали в 2017 году — он был на 30 см меньше.

Ранее жителям тюменского города Ишима запретили посещать дачи из-за весеннего паводка.