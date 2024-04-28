В Индии заявили об «опозорившихся» на Украине танках Abrams

Украинским войскам пришлось отвести западные танки Abrams с линии соприкосновения из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих Вооруженным силам РФ. Это решение стало «огромным позором» для американской боевой машины, сообщило индийское издание Hindustan Times.

В материале отмечается, что танки Abrams не оснащены никакой защитой от дронов. Вашингтон согласился передать Киеву данные образцы техники в январе 2023 года, но за год ситуация на поле боя существенно изменилась.

По информации журналистов, всего США отправили в зону украинского конфликта 31 единицу техники. Однако повсеместное использование бойцами ВС РФ разведывательных и ударных беспилотников сильно повлияло на способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) защищать танки Abrams.

«Огромный позор для американского Abrams на Украине на фоне вооруженного противостояния с Россией. Сообщается, что Украина отвела [с передовой] предоставленные США боевые танки Abrams M1A1», — говорится в публикации.

При этом авторы статьи обратили внимание, что за последние два месяца российские БПЛА смогли уничтожить пять танков Abrams.

26 апреля агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило о выводе танков Abrams из зоны боевых действий на Украине. Причиной послужила их уязвимость перед беспилотными летательными аппаратами.

Ранее страны — члены НАТО предупредили об уязвимости из-за провала американских танков Abrams на Украине.