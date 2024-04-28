Дачников предупредили, с какими заболеваниями опасно работать в огороде

Прежде чем рваться в огород с лопатой и граблями, необходимо проверить возможности здоровья и оценить риски. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов.

«За зиму наш организм отвыкает от серьезных нагрузок, и любые работы на огороде без подготовки могут вызвать проблемы с позвоночником, суставами и связками. Особенно не стоит торопиться на грядки дачникам, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в частности, гипертонией, восстанавливаются после недавно перенесенной вирусной инфекции, борются с диабетом или испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Но если ваша любовь к собственно-выращенным плодам сильнее мыслей о последствиях — необходимо тщательно подготовить организм к физическим нагрузкам», — объяснил эксперт.

По словам Игнатова, перед работой на дачном участке необходима адаптация, особенно тем, кто приезжает трудиться после рабочей недели. Долгая работа в положении «голова вниз» влечет за собой нарушения оттока крови, вследствие чего возможны скачки артериального давления вплоть до потери сознания или риска инсульта. Излюбленная дачниками поза «на корточках» может повлечь за собой боли в коленных, тазобедренных суставах и пояснице.

Однако самое уязвимое место для дачников при работе на грядках — позвоночник.

«Представьте себя при прополке грядок. Неправильно согнутая спина, опущенная голова и дугообразно выгнутый позвоночник, в котором ваши межпозвонковые диски испытывают сильнейшую нагрузку. Такие позы нередко обостряют остеохондроз или радикулит. Еще более опасными являются движения по типу скручивания, когда дачнику приходится бросать землю руками или при помощи инвентаря вбок. Такими движениями повреждаются межпозвонковые диски, повышается риск развития грыж», — прокомментировал врач.

Таким образом, травматолог настоятельно рекомендовал запомнить три «золотые правила», как не стоит трудиться на грядках: в согнутой позе головой вниз; в позе «на корточках»; делать скручивающие движения.

«Если вы хотите заниматься огородом и не беспокоиться об опасных последствиях для своего здоровья, то лучше всего прибегать к современным, безопасным и комфортным условиям работы на грядках — используя небольшие скамейки или стулья, удобные для работы и регулируемые по высоте. Также заниматься прополкой грядок можно при помощи специализированных наколенников или в поддерживающих поясах для сада и огорода», — резюмировал он.

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