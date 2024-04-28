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Лидер группы «Коррозия металла» рассказал подробности своего задержания

Лидер группы «Коррозия металла» Троицкий заявил о задержании правоохранителями

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий подтвердил, что его задержали правоохранители. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сейчас задержан в Нижнем Новгороде», — сказал Троицкий, не уточнив подробностей ситуации.

До этого директор музыкального коллектива Мария Рунова рассказала, что лидера группы и двух гитаристов, задержанных в ночном клубе в Нижнем Новгороде, хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики. По ее словам, речь идет о не предназначенной к продаже символике на брендированной продукции «Коррозия металла» с изображением древнеславянских символов в виде солнца с загнутыми по кругу лучами. Она отметила, что из выступления группы хотят сделать новую «голую вечеринку», и заверила, что российские законы никто из музыкантов не нарушал.

В ночь на 28 апреля стало известно, что артистов задержали в ночном клубе «Ненависть». Допрос проходил в гримерке.

Ранее в Санкт-Петербурге во время концерта задержали певца и блогера Пророка Санбоя.

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