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В Екатеринбурге сосед заманил к себе в квартиру шестилетнюю девочку и домогался ее

Ura.ru: в Екатеринбурге мужчина заманил в квартиру шестилетнюю девочку

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Shutterstock/evgeniykleymenov

На Урале сосед заманил к себе в квартиру шестилетнюю девочку, раздел ребенка и включил порно. Об этом сообщает Ura.ru.

51-летнего жителя Екатеринбурга обвинили в домогательствах ребенка. Он заманил к себе в квартиру воспитанницу детского сада. Девочка рассказала бабушке, что пожилой сосед раздел ее и трогал за интимные части тела.

«Воспитанница детского сада гуляла во дворе, к ней подошел сосед и позвал в гости. Та начала отказываться, но он взял ее за руку и увел в квартиру. Там разделся и велел раздеться ей, после стал трогать за разные части тела. Затем он включил порно и уснул», — сообщает Ura.ru.

По предварительной информации, екатеринбуржец был пьян, девочка разбудила мужчину, попросила выпустить ее из квартиры и рассказала о случившемся родственникам. В региональном СК инцидент пока не прокомментировали.

Ранее в Самарской области сосед похитил девятилетнюю девочку.

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