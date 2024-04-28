Восьмиклассник из Москвы сделал огнемет и устроил пожар на даче соседей

Московский восьмиклассник решил отомстить соседям по даче и смастерил огнемет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инструкцию по изготовлению оружия 15-летний школьник, увлекающийся химией, нашел в сети, он собрал огнемет из подручных средств. Подросток хотел отомстить обидевшим его сверстникам. Мальчик поехал на дачу и поджег крыльцо соседского дома, возгорание потушили пожарные.

В доме школьника следователи обнаружили брусок с горелкой, несколько бутылок с горючими жидкостями и другие составляющие огнемета. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кармаскалинском районе Башкирии 15-летний школьник полгода вынашивал план мести соседке, сделавшей ему замечание, и сжег ее дом. Мальчик вооружился спичками, бумагой и березовой корой, пробрался в баню и устроил поджог. Все свои действия злоумышленник снимал на камеру мобильного телефона. Когда пламя перекинулось на жилой дом, он испугался и сбежал.

Ранее в Оренбурге подростки из мести сожгли автомобиль замдиректора школы.