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Восьмиклассник из Москвы сделал огнемет и устроил пожар на даче соседей

Baza: в Москве подросток сделал огнемет и решил сжечь дачу соседей

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Телеграм-канал «Baza»

Московский восьмиклассник решил отомстить соседям по даче и смастерил огнемет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инструкцию по изготовлению оружия 15-летний школьник, увлекающийся химией, нашел в сети, он собрал огнемет из подручных средств. Подросток хотел отомстить обидевшим его сверстникам. Мальчик поехал на дачу и поджег крыльцо соседского дома, возгорание потушили пожарные.

В доме школьника следователи обнаружили брусок с горелкой, несколько бутылок с горючими жидкостями и другие составляющие огнемета. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кармаскалинском районе Башкирии 15-летний школьник полгода вынашивал план мести соседке, сделавшей ему замечание, и сжег ее дом. Мальчик вооружился спичками, бумагой и березовой корой, пробрался в баню и устроил поджог. Все свои действия злоумышленник снимал на камеру мобильного телефона. Когда пламя перекинулось на жилой дом, он испугался и сбежал.

Ранее в Оренбурге подростки из мести сожгли автомобиль замдиректора школы.

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