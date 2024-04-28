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Трофейный танк Leopard привезли на выставку в Москве

На выставку на Поклонной горе в Москве доставили трофейный танк Leopard 2A6

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Mindaugas Kulbis/AP

На Поклонную гору в Москве доставили трофейный немецкий танк Leopard 2A6. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале агентства Ruptly.

Помимо этой боевой машины, на видео также запечатлен украинский танк Т-72. Эта военная техника будет частью выставочной экспозиции трофеев, которые были захвачены в зоне спецоперации.

1 мая в столичном Парке Победы на Поклонной горе откроется выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военными в ходе спецоперации. Посетители выставки смогут увидеть в общей сложности свыше 30 образцов военной техники из 12 стран: США, Великобритании, ФРГ, Франции, Турции, Швеции, Чехии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Среди них будут немецкая боевая машина пехоты Marder, американские бронетранспортер М113 и боевая машина пехоты Bradley, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi и другие трофеи.

В Британии заявили, что выставка трофейной техники стран НАТО из зоны специальной военной операции в Москве на Поклонной горе является насмешкой президента России Владимира Путина над Западом.

Ранее в украинской разведке назвали танки Leopard бесполезными.

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Операция на Украине
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