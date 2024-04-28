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В Улан-Удэ мать-наркоманка избивала полуторагодовалую дочь

В Бурятии будут судить мать за истязание полуторагодовалой дочери

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Depositphotos

Жительница Бурятии предстанет перед судом за систематические истязания маленькой дочери, женщина полгода избивала ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, 31-летняя женщина с апреля по октябрь 2023 года систематически истязала малолетнюю дочь. Мать избивала полуторагодовалую девочку за незначительные провинности.

О происходящем в семье в полицию заявила бабушка ребенка, заметившая на теле внучки синяки и ссадины. Пенсионерка также сообщила правоохранителям, что мать девочки употребляет запрещенные вещества.

В отношении молодой женщины было возбуждено уголовное дело, ребенка из семьи изъяли и передали родственникам. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что на Камчатке суд вынес приговор 44-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, которого обвиняли в истязании детей сожительницы с июня по ноябрь 2023 года мужчина систематические избивал пасынков 2013 и 2014 годов рождения, лишал их еды и сна, а также другими способами издевался над ними. Свои действия мотивировал воспитательными целями. В полицию на мужчину заявила бабушка мальчиков. После подтверждения факта истязания детей из семьи изъяли. Их отчим получил четыре года колонии.

Ранее на Кубани пару заподозрили в истязании детей и лишении их еды.

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