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Сербский доброволец в зоне СВО пожаловался на отсутствие выплат за ранения

РИА Новости: боец СВО из Сербии не получил выплаты за два ранения

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Станислав Красильников/РИА Новости

Доброволец из Сербии Александр Йокич, который сражался за жителей Донбасса с 2021 года и принимает участие в специальной военной операции (СВО), заявил, что ему не перечислили выплаты за два ранения, полученные в ходе боевых действий. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Йокича, за первое ранение ему пообещали выплату при условии, что он получит гражданство РФ, а во втором случае ему отказали, потому что он якобы травмировался по неосторожности, а не в результате обстрела.

Сербский доброволец поговорил с юристами, и выяснилось, что никто не сможет помочь ему, пока он не получит российское гражданство.

Отмечается, что Йокич — участник боев за Мариуполь и имеет соответствующую медаль, а также является обладателем Георгиевского креста IV и III степени.

До этого Йокич публично обратился с просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину. Он заявил, что его хотят уволить из армии и депортировать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что получившему условный срок в Киргизии бойцу СВО предоставят временное убежище в РФ.

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