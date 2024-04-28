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Уровень воды в Тоболе поднялся на 28 см за сутки

Уровень воды в Тоболе в районе села Упорово поднялся на 28 см за сутки

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Уровень воды в реке Тобол в районе села Упорово в Тюменской области продолжил подниматься и к 8:00 по местному времени (6:00 по мск) достиг 760 см. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

За сутки уровень воды в Тоболе в этом районе вырос на 28 см.

При этом в селе Коркино Упоровского района уровень воды вырос на 10 см и составил 875 см.

Наиболее значительный прирост уровня воды за ночь в регионе произошел в городе Ишиме в районе Викулово, где вода поднялась на 67 см до уровня ровно в 10 м.

Наиболее серьезная ситуация сложилась на другой реке: уровень воды в Ишиме у тюменского села Абатское утром достиг 1208 см. 27 апреля в селе была объявлена экстренная эвакуация из зон подтопления.

25 апреля уровень воды в реке Тобол в Кургане снизился за ночь на 7 см и составил 924 см.

Ранее уровень реки Ишим в селе Абатское побил исторический рекорд.

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