Стало известно об участии Стивена Спилберга в кампании Байдена

Лауреат «Оскара» режиссер Стивен Спилберг работает с командой действующего главы Белого дома Джо Байдена в рамках его президентской кампании. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC.

По данным журналистов, Спилберг помогает Байдену с разработкой стратегии для национального съезда Демократической партии, который состоится в августе текущего года. Отмечается, что режиссер уже якобы встречался с организаторами мероприятия.

При этом планов на съемки фильма о предвыборной кампании Байдена, аналогичного тому, который он спродюсировал для Барака Обамы, у Спилберга пока нет.

Спилберг известен как режиссер, снявший фильмы «Спасти рядового Райана», «Список Шиндлера», «Челюсти», серию кинолент про археолога Индиану Джонса и многие другие.

До этого Байден во время попытки раскритиковать своего соперника на выборах Дональда Трампа случайно заявил, что властям США нельзя доверять.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила выборы в США с цирком-шапито.