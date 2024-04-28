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Стало известно об участии Стивена Спилберга в кампании Байдена

NBC: режиссер Спилберг помогает Байдену с подготовкой к съезду Демпартии

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Mario Anzuoni/Reuters

Лауреат «Оскара» режиссер Стивен Спилберг работает с командой действующего главы Белого дома Джо Байдена в рамках его президентской кампании. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC.

По данным журналистов, Спилберг помогает Байдену с разработкой стратегии для национального съезда Демократической партии, который состоится в августе текущего года. Отмечается, что режиссер уже якобы встречался с организаторами мероприятия.

При этом планов на съемки фильма о предвыборной кампании Байдена, аналогичного тому, который он спродюсировал для Барака Обамы, у Спилберга пока нет.

Спилберг известен как режиссер, снявший фильмы «Спасти рядового Райана», «Список Шиндлера», «Челюсти», серию кинолент про археолога Индиану Джонса и многие другие.

До этого Байден во время попытки раскритиковать своего соперника на выборах Дональда Трампа случайно заявил, что властям США нельзя доверять.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила выборы в США с цирком-шапито.

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Выборы в США — 2024
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