Стало известно об участии Стивена Спилберга в кампании Байдена

Лауреат «Оскара» режиссер Стивен Спилберг работает с командой действующего главы Белого дома Джо Байдена в рамках его президентской кампании. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC.
По данным журналистов, Спилберг помогает Байдену с разработкой стратегии для национального съезда Демократической партии, который состоится в августе текущего года. Отмечается, что режиссер уже якобы встречался с организаторами мероприятия.
При этом планов на съемки фильма о предвыборной кампании Байдена, аналогичного тому, который он спродюсировал для Барака Обамы, у Спилберга пока нет.
Спилберг известен как режиссер, снявший фильмы «Спасти рядового Райана», «Список Шиндлера», «Челюсти», серию кинолент про археолога Индиану Джонса и многие другие.
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