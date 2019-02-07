Рада одобрила изменение закона страны из-за курса Украины на вступление в ЕС и НАТО
На Украине депутаты Рады поддержали внесение в конституцию поправок, которые закрепляют курс страны на вступление в НАТО и ЕС (Евросоюз), передает «112 Украина».
Согласно имеющейся информации, свои голоса за законопроект отдали 334 депутата при минимуме в 300 голосов. Закон подчеркивает, что европейский и евроатлантический курс государства является необратимым.
Реклама
Уточняется, что теперь его должен подписать президент страны Петр Порошеко.
Ранее депутат Рады заявила о массовом оттоке населения из-за навязывания языка и НАТО.