В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg об изменении позиции России по Венесуэле

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия не взаимодействует со странами Латинской Америки по ситуации в Венесуэле, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, с американской стороной какого-либо обмена мнениями по этому вопросу тоже нет.

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Также Песков отреагировал на публикацию Bloomberg о том, что власти России начали сомневаться в способности нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро удержаться у власти.

«…позиция Кремля никак не изменилась», — заявил Песков.

Ранее в публикации говорилось, что российские власти продолжают выражать публичную поддержку Мадуро, однако понимают, что «бедственное положение экономики Венесуэлы» лишает венесуэльского лидера последних сторонников.