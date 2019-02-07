Экс-министр назвал главную проблему в политике Украины

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Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала NewsOne, что проблемой украинской политики являются «ментальность» и «воспитание».

По словам политика, «ментальность» и «воспитание» «были и есть» основной проблемой политики на Украине. Он добавил, что в стране в настоящее время действует «дикий капитализм» и происходит «коррозия морали». Он также выразил мнение, что «правила» в стране начали «скатываться» со времени правления второго президента Украины Леонида Кучмы.

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Он заключил, что в данный момент на Украине в политическом поле «прогрессирует ложь».

Ранее Червоненко заявлял, что западные страны обманули Киев.