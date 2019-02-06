Янукович не исключил возможности покушения на него

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил о возможности покушения на него и других украинских политиков, сообщает РИА «Новости».

«Учитывая то, что в последнее время такая информация стала поступать не только в отношении меня, но и других политиков. Вы знаете, информация была и по одному из кандидатов Запорожской области, за ним гонялись радикалы», — сказал Янукович в ходе пресс-конференции.

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В 2014 году кортеж Януковича был обстрелян неизвестными.

Ранее Янукович заявил, что министры иностранных дел стран Европы его «кинули как лоха» во время заключения соглашения властей и сторонников «майдана».