Янукович назвал «узаконенным терроризмом» ситуацию на Украине
Бывший президент Украины Виктор Янукович в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию на Украине за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС.
Он назвал происходящее в стране «узаконенным терроризмом».
«То, что происходило и происходит последние пять лет — это узаконенный терроризм к своим гражданам. Это такая идеология этой власти», — сказал Янукович.
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Экс-глава Украины добавил, что она, по его мнению, не имеет ничего общего с демократией.
Ранее Янукович заявил, что министры иностранных дел стран Европы его «кинули как лоха».
«Газета.Ru» следит за пресс-конференцией в режиме «онлайн».