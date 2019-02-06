Янукович назвал «узаконенным терроризмом» ситуацию на Украине

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Бывший президент Украины Виктор Янукович в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию на Украине за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал происходящее в стране «узаконенным терроризмом».

«То, что происходило и происходит последние пять лет — это узаконенный терроризм к своим гражданам. Это такая идеология этой власти», — сказал Янукович.

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Экс-глава Украины добавил, что она, по его мнению, не имеет ничего общего с демократией.

Ранее Янукович заявил, что министры иностранных дел стран Европы его «кинули как лоха».

«Газета.Ru» следит за пресс-конференцией в режиме «онлайн».