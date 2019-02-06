Песков рассказал о важности быть «в ладах с законом»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как он относится к критике и «компромату» на себя. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что это произошло в ходе форума «Медиадень».

Представитель Кремля заявил, что самое главное — это чувствовать, что ты «в ладах с законом». В этом случае можно «обрасти шкурой» и относиться ко всему с юмором.

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Он добавил, что если ты «не в ладах с законом», и тебя пытаются в чем-то уличить, то тогда действительно есть причина для больших волнений.

Ранее сообщалось, что в Кремле высказались об ограничениях для иностранцев на владение СМИ.