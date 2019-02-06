Трамп пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/199/12138199/RTX6I6T4-pic905-895x505-95308.jpg">

Американский президент Дональд Трамп заявил, что добьется строительства стены на границе с Мексикой. Трансляцию его выступления ведет Fox News.

По его словам, предложение о строительстве стены является здравомыслящим и нужно для завершения кризиса на юге страны. Предложение с планом возведения стены или нового физического барьера направлено в конгресс.

Реклама

«Я добьюсь, чтобы она была построена», — сказал Трамп.

Он добавил, что в распоряжении конгресса десять дней для того, чтобы одобрить законопроект о ее финансировании.

Ранее Трамп допустил возможность возведения «живой» стены на границе с Мексикой.