Аваков пообещал разогнать новые «майданы»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы страны не допустят появления новых «майданов» на президентских выборах. Об этом сообщает «Украинские новости».
По его словам, в случае нового «майдана» Украина окажется под огромным риском.
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Он также добавил, что на протесты идут правые или левые радикалы.
Аваков подчеркнул, что в митингах часто участвуют «идиоты или наемники».
Ранее Аваков рассказал о нарушениях кандидатов в президенты Украины в 10 областях