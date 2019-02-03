Аваков пообещал разогнать новые «майданы»

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы страны не допустят появления новых «майданов» на президентских выборах. Об этом сообщает «Украинские новости».

По его словам, в случае нового «майдана» Украина окажется под огромным риском.

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Он также добавил, что на протесты идут правые или левые радикалы.

Аваков подчеркнул, что в митингах часто участвуют «идиоты или наемники».

Ранее Аваков рассказал о нарушениях кандидатов в президенты Украины в 10 областях