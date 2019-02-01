«Дети священны»: лидер оппозиции Венесуэлы предупредил приехавших в его дом спецагентов

Лидер оппозиции Венесуэлы, спикер парламента и провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к сотрудникам государственной безопасности и попросил их оставить его семью в покое. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам Гуайдо, четыре агента из cил cпециальных операций венесуэльской полиции отправились в дом в Каракасе, где находится его квартира, в то время как в нем находилась его 20-месячная дочь. Как рассказал оппозиционер, они искали его жену.

Реклама

«Вы ответственны за все, что может случиться с моим ребенком», — сказал Гуайдо.

В заявлении в твиттере полиция Венесуэлы отрицала, что специальные агенты отправились в дом Гуайдо, назвав информацию об этом «полностью ложной».

«Дети священны. Жены священны. Так что не пересекайте красную линию», — предупредил оппозиционер под аплодисменты сторонников.

В Венесуэле, где противники президента Николаса Мадуро зачастую оказываются за решеткой, Гуайдо до сих пор удавалось избежать ареста, но в последние дни власти дали понять, что даже по мере роста международной поддержки, оппозиционер не является неприкосновенным, поясняет агентство.

На этой неделе суд запретил Гуайдо покидать страну и заморозил его банковские счета, в отношении него открыто расследование.