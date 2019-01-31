«Много свистопляски»: Песков прокомментировал «российское дело»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в открытых источниках очень мало серьезных и заслуживающих внимания материалов по расследованию предполагаемого «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по его словам, вокруг расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера «очень много разной свистопляски».

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«Скажем так, в открытых источниках мы пока не видели сколь-нибудь заслуживающих внимания материалов, которые можно было бы назвать серьезными», — сказал Песков.

Он также отметил, что Москве неизвестно о сливе в сеть улик по «российскому делу», который якобы был осуществлен с российских IP-адресов.

Ранее исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер анонсировал скорое завершение расследования «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года.