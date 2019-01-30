Отца задержанного сенатора Арашукова проверяют следователи
В отношении Рауля Арашукова, отца задержанного сенатора от региона Рауфа Арашукова, проводятся следственно-оперативные мероприятия передает РИА «Новости».
«В отношении Арашукова-старшего проводятся следственно-оперативные мероприятия в КЧР», — сказал источник.
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Следствие подозревает задержанного сенатора Рауфа Арашукова и его отца в причастности к преступной группе, похитившей более 10 миллиардов рублей.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда утром 30 января.
По данным СК, Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Жукова и советника президента КЧР Шебзухова.