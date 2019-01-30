Абэ: южные Курилы являются исконной территорией Японии

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Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что Токио всегда считал южные Курильские острова своей исконной территорией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, японская сторона стремится для подписания мирного договора определить принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

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«Северные территории (южные Курильские острова. — Газета.Ru) — это наши исконные территории. Изменений в этой позиции нет», — сказал Абэ.

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