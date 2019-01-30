Могерини и Помпео обсудили кризис в Венесуэле
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Венесуэле.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской внешнеполитической службы.
«Стороны обсудили последние политические события в Венесуэле и работу над мирным демократическим переходом», — сообщили в пресс-службе.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании свыше 50 тысяч подразделений народного ополчения в стране в ближайшее время.