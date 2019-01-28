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Мэр Киева Виталий Кличко госпитализирован в Австрии в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщает портал Liga.net со ссылкой на заявление пресс-секретаря градоначальника Оксану Зиновьеву.

По словам представителя, в Австрии Кличко проходит обследования и реабилитацию.

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«У него обострение последствий старой травмы спины», — сказала Зиновьева.

Она подчеркнула, что госпитализация мэра Киева никак не связана с прогулкой на лыжах.

Также Зиновьева добавила, что Кличко не потребовалось вмешательство хирургов.

Ранее сообщалось, что Кличко рассмешил своим акцентом посетителей Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.