Виталий Кличко госпитализирован
Мэр Киева Виталий Кличко госпитализирован в Австрии в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщает портал Liga.net со ссылкой на заявление пресс-секретаря градоначальника Оксану Зиновьеву.
По словам представителя, в Австрии Кличко проходит обследования и реабилитацию.
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«У него обострение последствий старой травмы спины», — сказала Зиновьева.
Она подчеркнула, что госпитализация мэра Киева никак не связана с прогулкой на лыжах.
Также Зиновьева добавила, что Кличко не потребовалось вмешательство хирургов.
Ранее сообщалось, что Кличко рассмешил своим акцентом посетителей Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.