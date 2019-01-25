ABC: Трамп намерен завершить шатдаун

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Президент США Дональд Трамп намерен завершить шатдаун без выделения средств на строительство стены с Мексикой. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в конгрессе и Белом доме.

Как отмечается, речь может идти о краткосрочном компромиссе. Один из источников рассказал, что работа правительства может быть восстановлена на три недели.

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По данным телеканала, Трамп планирует сделать заявление по шатдауну в ближайшее время. Однако некоторые источники утверждают, что этот вопрос «еще не решен».

Ранее сообщалось, что Трамп поставил ультиматум по шатдауну.