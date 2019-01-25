Россия выразила готовность стать посредником между властями и оппозицией Венесуэлы

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Директор Латиноамериканского департамента российского МИДа Александр Щетинин заявил, что российская сторона не контактировала со спикером парламента Венесуэлы Хуаном Гуайдо и не намерена делать это в будущем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Щетинина, российская сторона готова стать посредником в налаживании политического диалога в Венесуэле.

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«Мы заявили, что если наши усилия будут востребованы, мы к этим усилиям готовы, у нас проблем с этим нет», — сказал Щетинин.

Ранее в МИД Германии рассказали, кого поддерживают в Венесуэле.

В Венесуэле с 21 января проходят акции протеста против политики лидера страны Николаса Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации. Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали такие страны, как США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Грузия и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро.