Климкин сравнил ситуацию в Венесуэле с Майданом
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, события в Венесуэле похожи на украинский Майдан.
Он также добавил, что у каждой страны «свой путь к свободе».
В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев выражает поддержку народу Венесуэлы в стремлении к демократии.
Ранее сообщалось, что МИД Британии назвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро нелегитимным президентом.