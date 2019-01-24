Климкин сравнил ситуацию в Венесуэле с Майданом

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, события в Венесуэле похожи на украинский Майдан.

Он также добавил, что у каждой страны «свой путь к свободе».

В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев выражает поддержку народу Венесуэлы в стремлении к демократии.

Ранее сообщалось, что МИД Британии назвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро нелегитимным президентом.