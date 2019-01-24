Пелоси ответила Трампу на перенос обращения к конгрессу США
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси ответила американскому президенту Дональду Трампу на перенос заблокированного обращения к конгрессу. Ситуацию она прокомментировала в твиттере.
Конгрессмен выразила надежду, что Трамп поддержит пакет мер по прекращению шатдауна, голосование по которому пройдет в сенате 25 января.
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«Пожалуйста, примите это предложение, чтобы мы могли восстановить работу правительства, расплатиться с нашими сотрудниками», — написала Пелоси.
Она добавила, что уже потом можно будет обсудить имеющиеся разногласия.
Ранее сообщалось, что Трамп перенес заблокированное обращение к конгрессу США.