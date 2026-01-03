Размер шрифта
СМИ рассказали, что делал Мадуро во время захвата силами США

CNN: Мадуро в момент захвата силами США спал в своем доме
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в момент захвата силами США спал в своем доме. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

«Их захватили посреди ночи, пока они спали», — уточнил телеканал.

Незадолго до этого вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал Венесуэле послабления в обмен на приостановку наркотрафика и возвращение «украденной» Каракасом нефти.

3 января Глава Белого дома заявил, что американские военные нанесли удары по Венесуэле. По его словам, венесуэльский лидер Николас Мадуро был задержан вместе с супругой и вывезен за пределы страны. Трамп добавил, что детали операции представит на пресс-конференции, запланированной на 19:00 мск. По последней информации, в Каракасе под удар попали как минимум 11 военных и гражданских целей, включая базы, аэропорты, здание парламента, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» следит за развитием событий и обновляет хронику.

Ранее Медведев вспомнил про Нобелевскую премию на фоне ударов США по Венесуэле.

