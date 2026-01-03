Размер шрифта
На Западе заявили, что Украина рискует потерять Одессу

TNI: Украина рискует потерять Одессу
Andrey Zhernovoy/Shutterstock/FOTODOM

Украина потеряет Одессу, если Киев не будет вести честные переговоры с Россией. Об этом пишет The National Interest.

»Москва возьмет под контроль этот важный портовый город, если Киев в ближайшее время не начнет вести переговоры честно», — сказано в публикации.

По мнению автора, недавние удары ВС России по объектам в Одессе и других частях республики являются посланием украинским властям, указывающим на то, что Москва продолжит оказывать давление.

В статье говорится, что Украина в случае утраты города может остаться без выхода к морю. В таком случае она превратится во внутриконтинентальный обрубок государства, который будет полностью зависимым от Европы и США.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что без прекращения преступной политики Киева достижение надежного и долгосрочного урегулирования конфликта невозможно.

После атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина глава МИД выразил уверенность, что «расистская сущность киевского режима» и «цинизм опекающих его внешних спонсоров» видны добропорядочным членам мирового сообщества.

По словам министра, они «не могут не понимать, что без прекращения всей этой преступной политики невозможен успех переговоров о достижении надежного долгосрочного урегулирования украинского кризиса».

Ранее в Раде допустили принятие непопулярных решений для урегулирования конфликта.

